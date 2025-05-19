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13:20, 19 мая 2025Россия

Российская учительница надавала пощечин школьнице и попала на видео

В селе Новодевица в Приморском крае учительница надавала пощечин школьнице
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

В селе Новодевица в Хорольском районе Приморского края учительница надавала пощечин школьнице. Действия россиянки попали на видео, соответствующие кадры распространил Telegram-канал «NEWS.VL | Владивосток и Приморье».

На опубликованном ролике женщина в классе кричит на девочку. Затем она несколько раз ударяет ее по лицу. Предположительно, таким образом учительница пыталась наказать несовершеннолетнюю за плохое поведение.

На ситуацию отреагировала прокуратура Приморского края и обещала разобраться в случившемся. 

«Надзорное ведомство незамедлительно организовало проверку деятельности школы, в ходе которой будут опрошены директор и педагоги образовательной организации, а также родители школьников», — разъяснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Чечне учительница ударила ребенка во время урока.

ЖЗЛ
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