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18:07, 19 мая 2025Бывший СССР

Российские войска начали брать в кольцо группировку ВСУ в ДНР

Марочко: Российские войска формируют кольцо для группировки ВСУ в Константиновке
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска формируют кольцо для группировки Вооруженных сил Украины в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает ТАСС.

По его словам, армия России наступает на Константиновку с трех сторон: от Часова Яра, Новооленовки и Дзержинска (украинское название — Торецк).

«Так что сжимается еще не сформировавшееся кольцо вокруг Константиновки, и сейчас украинская группировка, которая находится в районе Константиновки, должна сражаться сразу с трех сторон. То есть и основной удар, и по флангам — везде идет наступление Российской армии», — рассказал военный в отставке.

В понедельник, 19 мая, Минобороны России сообщило, что российские войска заняли Новооленовку в ДНР. Отмечается, что бои за населенный пункт вели бойцы группировки войск «Центр».

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