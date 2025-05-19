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13:47, 19 мая 2025Россия

Российские войска отразили атаку на Курскую область

Минобороны России: Над Курской областью сбили украинский беспилотник
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным министерства, около 12:40 по московскому времени в регионе сработала система противовоздушной обороны, которая сбила украинский беспилотник самолетного типа.

Каких-либо других подробностей об уничтожении БПЛА в оборонном ведомстве не привели.

Подразделения ВСУ пытались вести бои в районе Теткино в Курской области даже во время переговоров России и Украины в Стамбуле, которые проходили 16 мая. Украинскую технику российским войскам удавалось уничтожить до подъезда к границе.

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