Российские войска отразили атаку на Курскую область

Минобороны России: Над Курской областью сбили украинский беспилотник

Российские войска отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным министерства, около 12:40 по московскому времени в регионе сработала система противовоздушной обороны, которая сбила украинский беспилотник самолетного типа.

Каких-либо других подробностей об уничтожении БПЛА в оборонном ведомстве не привели.

Подразделения ВСУ пытались вести бои в районе Теткино в Курской области даже во время переговоров России и Украины в Стамбуле, которые проходили 16 мая. Украинскую технику российским войскам удавалось уничтожить до подъезда к границе.