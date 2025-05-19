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07:42, 19 мая 2025Бывший СССР

Российский боец рассказал о вывозе СБУ жителей Богатыря

ТАСС: СБУ вывозила жителей Богатыря за просмотр российских новостей
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вывозили в неизвестном направлении жителей Богатыря Донецкой народной республики (ДНР) за просмотр российских выпусков новостей и другого контента. Об этом рассказал российский боец с позывным Донес в беседе с ТАСС.

«Был у них так называемый клуб. Собрали их всех сотрудники СБУ, ну и один из них предложил достать телефоны и записать номер. А сам вычисляет, у кого смартфоны. И вот если кто-то смотрел российские новости или какой контент — все, человек пропадал в неизвестном направлении», — рассказал боец.

Он добавил, что у одного из местных жителей пропала жена. Спустя пару дней ее нашли растерзанной в подвале, подчеркнул Донес, отметив, что к расправе причастны солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российский боец с позывным Мишаня рассказал, что бойцы ВСУ в Богатыре не были готовы к ближним боям. Они предпочитали отбиваться с помощью FPV-дронов.

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