ТАСС: СБУ вывозила жителей Богатыря за просмотр российских новостей

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) вывозили в неизвестном направлении жителей Богатыря Донецкой народной республики (ДНР) за просмотр российских выпусков новостей и другого контента. Об этом рассказал российский боец с позывным Донес в беседе с ТАСС.

«Был у них так называемый клуб. Собрали их всех сотрудники СБУ, ну и один из них предложил достать телефоны и записать номер. А сам вычисляет, у кого смартфоны. И вот если кто-то смотрел российские новости или какой контент — все, человек пропадал в неизвестном направлении», — рассказал боец.

Он добавил, что у одного из местных жителей пропала жена. Спустя пару дней ее нашли растерзанной в подвале, подчеркнул Донес, отметив, что к расправе причастны солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее российский боец с позывным Мишаня рассказал, что бойцы ВСУ в Богатыре не были готовы к ближним боям. Они предпочитали отбиваться с помощью FPV-дронов.