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00:59, 19 мая 2025Бывший СССР

Российский боец заявил о бегстве ВСУ с позиций в ДНР

РИА Новости: ВСУ бегут с позиций в ДНР под натиском ВС России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) не выдерживают натиска Российской армии и бегут с позиций в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал российский солдат с позывным Старый в беседе с РИА Новости.

По его словам, 39-ой отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, в которой он служит, было приказано занять лесополосу возле Новомихайловки.

«Шли, раз — накат, шли, два — накат, на третий накат мы пошли, они уже ее освободили. Мы на вторую "полку", она тоже уже свободна. То есть — они уже убежали. Я думаю, что их моральный дух немножко уже сломлен», — рассказал Старый.

Боец отметил, что украинские военные тоже люди и они прекрасно понимают ситуацию.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Российские военные продвинулись на двух направлениях в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Сейчас ведутся серьезные боевые столкновения в районе Удачного и Котлина.

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