Российский подросток вымогал деньги у ровесника и попал под следствие

В Якутии возбудили дело в отношении подростка, вымогавшего деньги у ровесника

В Якутии возбудили дело в отношении подростка, вымогавшего деньги у ровесника. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 163 («Вымогательство с применением насилия») УК РФ.

По данным следствия, в апреле этого года 15-летний школьник потребовал у своего ровесника 25 тысяч рублей, а через несколько дней, не получив денег, возле гаража в одном из микрорайонов города повторил требование. Для устрашения он несколько раз выстрелил в пострадавшего из пневматического пистолета, из-за чего у подростка остались ссадины и кровоподтеки на теле и ногах.

Потерпевший рассказал о случившимся родственникам, которые обратились в правоохранительные органы. По уголовному делу проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Ранее сообщалось, что лжесиловики угрожали отдыхающим россиянам уголовным делом и вымогали у них деньги.