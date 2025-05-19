Российский сапер рассказал о многоуровневых минных заслонах ВСУ на подходе к Судже

RT: ВСУ перед отходом из Курской области оставили многоуровневые минные заслоны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перед отходом из Курской области оставили многоуровневые минные заслоны. Наиболее заминированной оказались территории на подходах к Судже, рассказал RT военный с позывным Химера из 92-го саперного полка группировки «Север».

«По поводу минных полей: чем ближе к Судже идем, тем больше натовского всего», — отметил российский сапер.

По его словам, чаще всего в российском приграничье находят мины «лепесток» и «колокольчик», а также самодельные взрывные устройства, незаметные для металлодетектора румынские пластиковые танковые мины и мины-ловушки нажимного действия.

«Мин так много, что иной раз приходится тратить неделю на один двор, чтобы убедиться, что все чисто», — заключил Химера.

Ранее сообщалось, что ВСУ разбросали взрывные устройства на каждом квадратном метре курского приграничья. Их сбрасывают с беспилотников или закладывают в дома.