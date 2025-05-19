Школьник из Казачьей Локни забрал 3 пулеметных ленты с позиции ВСУ

Школьник Сережа Щеглов из села Казачья Локня Курской области забрал три пулеметных ленты с позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал телеканалу «Россия 24».

«Я их схватил, закидал в мешок, накрыл сверху тушенкой и нес в руках до того момента, пока не дошли домой», — рассказал российский школьник.

Щеглов объяснил, то забрал патроны для того, чтобы бойцы ВСУ не могли вести огонь по российским солдатам.

Ранее сообщалось, что ВСУ атаковали строящуюся школу в Курской области. «В результате падения беспилотника (...) произошло возгорание кровли школы, которая находилась в стадии стройки. Площадь возгорания составила около 20х20 [метров]», — написал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.