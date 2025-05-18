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19:21, 18 мая 2025Россия

ВСУ атаковали школу в Курской области

Хинштейн: ВСУ атаковали беспилотником строящуюся школу в Курской области
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали строящуюся школу в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале.

«В результате падения беспилотника в деревне Самоярдово Большесолдатского района произошло возгорание кровли школы, которая находилась в стадии стройки. Площадь возгорания составила около 20х20 [метров]», — написал он.

По словам главы региона, в ходе удара никто не пострадал. Огонь потушили. Хинштейн подчеркнул, что школу достроят, как только это позволит оперативная обстановка.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ атаковали восемь населенных пунктов в граничащем с Украиной российском регионе. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. В ходе ударов повреждения получили семь легковых и один грузовой автомобиль.

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