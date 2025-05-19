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15:53, 19 мая 2025Россия

Российский штурмовик почти месяц прятался от наемников в зоне СВО под подбитым танком

Штурмовик из Махачкалы почти месяц прятался от наемников из Франции под танком
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Штурмовик из Махачкалы с позывным Казбек почти месяц прятался от наемников из Франции в зоне специальной военной операции под подбитым танком. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Gor.

По сведениям российского издания, группа военного из 30 штурмовиков в апреле зашла на позиции у села Тихое в Харьковской области и попала под огонь. Выжить удалось только Казбеку. Сначала мужчина прятался вместе с другим бойцом, но на 10-й день тот получил смертельное ранение.

Военному приходилось добывать воду, собирая дождь в бутылку. Спустя некоторое время он вышел.

Военного подобрал односельчанин в блиндаже, оказал первую помощь и вывел с позиции. Штурмовика поместили в госпиталь, угрозы его жизни сейчас нет.

Ранее сообщалось, что на Урале раненый боец спецоперации обвинил чиновников в отсутствии помощи с жильем.

ЖЗЛ
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