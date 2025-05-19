Российский штурмовик почти месяц прятался от наемников в зоне СВО под подбитым танком

Штурмовик из Махачкалы с позывным Казбек почти месяц прятался от наемников из Франции в зоне специальной военной операции под подбитым танком. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Gor.
По сведениям российского издания, группа военного из 30 штурмовиков в апреле зашла на позиции у села Тихое в Харьковской области и попала под огонь. Выжить удалось только Казбеку. Сначала мужчина прятался вместе с другим бойцом, но на 10-й день тот получил смертельное ранение.
Военному приходилось добывать воду, собирая дождь в бутылку. Спустя некоторое время он вышел.
Военного подобрал односельчанин в блиндаже, оказал первую помощь и вывел с позиции. Штурмовика поместили в госпиталь, угрозы его жизни сейчас нет.
Ранее сообщалось, что на Урале раненый боец спецоперации обвинил чиновников в отсутствии помощи с жильем.