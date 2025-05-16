Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:21, 16 мая 2025Россия

Российский боец СВО после ранения вернулся домой с наградой и увидел руины

На Урале раненый боец СВО обвинил чиновников в отсутствии помощи с жильем
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На Урале боец специальной военной операции (СВО) на Украине после ранения вернулся домой на руины и обвинил чиновников в отсутствии помощи с жильем. Об этом пишет «Уральский меридиан».

Как сообщили в региональном штабе «Народного фронта», дом российского военнослужащего в поселке Бисерть Свердловской области признан аварийным — в доме разрушены стены, отсутствуют окна, двери, крыша и полы.

По данным издания, власти отказали участнику СВО в постановке на очередь на улучшение жилищных условий. Со слов военнослужащего, чиновники якобы ответили, что дом можно отремонтировать и использовать для проживания.

Сейчас семья проживает в съемном жилье в Екатеринбурге. Как уточняет издание, награжденный медалью «За храбрость» боец проходит восстановление после ранения, а его жена на данный момент подрабатывает на заводе.

Ранее в Амурской области сгорел дом бойца СВО с миллионными выплатами внутри. Отстоять у огня удалось только автомобиль.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военные, разведчики и только один дипломат. Кого Зеленский отправил на переговоры в Стамбул и какие задачи им поставили?

    Валиева посетила матч Кубка России вместе с хоккеистом ЦСКА

    Неожиданную находку возрастом 56 миллионов лет сделали в России

    В МИД предупредили Украину о последствиях срыва переговоров в Стамбуле

    Вучич констатировал конец коллективного Запада

    Уголовника из Дагестана задержали за полученный от воров в законе криминальный статус

    Глава МИД Турции остался в зале после начала переговоров России и Украины

    Трамп высказался о планах созвониться с Путиным после переговоров

    Блогеров восхитил отсутствующий в рейтингах популярных для отдыха российский город

    Раскрыт малоизвестный симптом рака кожи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости