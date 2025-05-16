Российский боец СВО после ранения вернулся домой с наградой и увидел руины

На Урале раненый боец СВО обвинил чиновников в отсутствии помощи с жильем

На Урале боец специальной военной операции (СВО) на Украине после ранения вернулся домой на руины и обвинил чиновников в отсутствии помощи с жильем. Об этом пишет «Уральский меридиан».

Как сообщили в региональном штабе «Народного фронта», дом российского военнослужащего в поселке Бисерть Свердловской области признан аварийным — в доме разрушены стены, отсутствуют окна, двери, крыша и полы.

По данным издания, власти отказали участнику СВО в постановке на очередь на улучшение жилищных условий. Со слов военнослужащего, чиновники якобы ответили, что дом можно отремонтировать и использовать для проживания.

Сейчас семья проживает в съемном жилье в Екатеринбурге. Как уточняет издание, награжденный медалью «За храбрость» боец проходит восстановление после ранения, а его жена на данный момент подрабатывает на заводе.

Ранее в Амурской области сгорел дом бойца СВО с миллионными выплатами внутри. Отстоять у огня удалось только автомобиль.

