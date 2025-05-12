Дом российского бойца СВО сгорел с миллионными выплатами внутри

В Амурской области сгорел дом бойца СВО, внутри которого были выплаты

В Амурской области сгорел дом бойца специальной военной операции (СВО) на Украине с миллионными выплатами внутри. Об этом пишет Amur Life.

По данным издания, сам военнослужащий в момент пожара находился в госпитале, где проходит лечение после полученного на фронте серьезного ранения. Его жена, дочь и сын были в огороде, когда увидели пламя.

«Пожар начался со стороны зала, с улицы. Случилось короткое замыкание проводов, которые идут к дому. Пожарных вызвала соседка», — вспомнила дочь участника СВО, отметив, что огонь распространялся стремительно.

С ее слов, пожар уничтожил все — вещи, документы, новые бытовую технику и мебель, на покупку которых, а также ремонт дома, потратили часть выплат за участие мужчины в СВО. Как пишет издание, в доме также находился один миллион рублей наличными — выплаты за участие в спецоперации. Деньги также сгорели.

«Ничего не уцелело. Остались только обгорелые купюры. Мы прочитали, что их можно обменять, но утром мама поехала в банк, и там ей ответили, что нельзя, поскольку каждая купюра сгорела больше чем на 10 процентов», — рассказала дочь бойца.

Она рассказала, что отстоять у огня удалось только автомобиль. «Ключи от машины были в доме, поэтому даже не было возможности ее открыть и отогнать от горящего дома. Брат и соседи ее фактически на руках оттаскивали от дома и постоянно проливали водой, чтобы не загорелась», — сказала россиянка.

Ранее в Краснодарском крае многодетная семья участника СВО осталась без дома из-за пожара и обвинила чиновников в отсутствии помощи.

