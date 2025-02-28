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12:07, 28 февраля 2025Россия

Многодетная семья бойца СВО осталась без дома и обвинила чиновников в отсутствии помощи

В Краснодарском крае семья участника СВО осталась без дома из-за пожара
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Краснодарском крае многодетная семья участника специальной военной операции (СВО) на Украине осталась без дома из-за пожара и обвинила чиновников в отсутствии помощи. Об этой ситуации рассказала депутат Госдумы Нина Останина, сообщает портал «Утренний юг».

Пожар произошел еще 12 февраля. По данным издания, в результате возгорания пострадало газовое оборудование.

Со слов пострадавших, в доме отсутствует отопление, жена бойца СВО и трое детей были вынуждены переехать к родственникам. Россиянка рассказала, что ей приходится по ночам дежурить у дома и охранять оставшееся в сгоревшем доме имущество и хозяйство.

Семья, в частности обращалась к главе сельского поселения Наталье Харько, но никакой поддержки не получила. После этого Останина попросила губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и Генерального прокурора России Игоря Краснова разобраться в ситуации и оказать семье бойца необходимую помощь.

Ранее другой участник СВО из Ханты-Мансийского автономного округа утратил медаль «За Отвагу» при пожаре в войсковой части. Восстановить награду военнослужащий пытался больше года.

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