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14:19, 7 февраля 2025Россия

Российский участник СВО остался без медали после пожара в войсковой части

URA.RU: Участник СВО из ХМАО утратил медаль при пожаре
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) утратил медаль «За Отвагу» при пожаре в войсковой части. Об этом пишет URA.RU.

Восстановить награду военнослужащий пытался больше года, но получал отказы. Как пишет издание, получить медаль бойцу удалось при содействии уполномоченного по правам человека в российском регионе.

По данным издания, было подано ходатайство в адрес главного управления кадров Минобороны о восстановлении утраченной медали «За отвагу» и удостоверения к ней. После этого вопрос удалось решить.

Ранее в Оренбургской области у другого участника СВО украли боевую награду. Он вспомнил, что незадолго до этого у него были гости, и обратился в полицию.

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