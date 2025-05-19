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15:53, 19 мая 2025Силовые структуры

Российский суд дал срок штурмовику-добровольцу украинского националистического батальона

В Ростовской области дали 12 лет украинскому штурмовику-добровольцу
Азамат Асланов
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Ростовской области к 12 годам колонии приговорили стрелка-штурмовика украинского националистического батальона, признанного в России террористическим и запрещенным. Об этом «Ленте.ру» рассказали в региональном управление ФСБ России.

Как установил суд, штаб-сержант Олегу Заклекта в ноябре 2023 года был признан в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) в рамках мобилизации. В декабре того же года он захотел вступить в ряды террористической организации и добровольно перевелся в состав националистического батальона. В его рядах в ходе боев за село Константиновка в ДНР, он в ноябре 2024 года был взять в плен.

Отмечается, что при пленении Заклекта оказывал активное вооруженное сопротивление с помощью стрелкового оружия.

15 мая в зоне проведения специальной военной операции (СВО) была ликвидирована помилованная президентом России Владимиром Путиным бывшая депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко.

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