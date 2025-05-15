В зоне СВО ликвидировали помилованную Путиным Надежду Савченко. Экс-депутат Рады командовала ротой ВСУ и попала под удар авиабомбы

Военблогер Романов: Экс-депутат Рады Савченко уничтожена в зоне СВО

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) была уничтожена бывшая депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный блогер Владимир Романов.

По его сведениям, она была ликвидирована в результате удара ВКС России, нанесенного 11.05.2025 по штабу 112 бригады ТрО ВСУ (территориальной обороны Вооруженных сил Украины, — прим. «Ленты.ру»). Известно, что на позицию противника была сброшена трехтонная фугасная авиабомба ФАБ-3000. Где именно был нанесен удар, не сообщается.

Савченко командовала ротой теробороны ВСУ

Савченко обнаружили на фронте в ноябре 2024 года. Она мобилизовалась в первые дни вооруженного конфликта с Россией и возглавила роту 131 батальона 112 бригады ТрО.

Это подразделение оказалось в центре скандала — коллега экс-депутата Марьяна Безуглая заявляла, что Савченко отдала приказ на отступление, который привел к значительному продвижению российских войск под Красноармейском (украинское название — Покровск). Парламентарий призвала проверить деятельность Савченко на офицерской должности. По ее мнению, та допустила ряд ошибок, что привело к провалу обороны ВСУ.

В ответ Савченко сама призвала спецслужбы проверить Безуглую. Она обвинила, что законотворец «наносит ущерб территориальной целостности и независимости Украины».

Путин помиловал приговоренную к 22 годам Савченко

Старшего лейтенанта Вооруженных сил Украины Надежду Савченко задержали на территории Воронежской области 23 июня 2014 года. В 2016 году городской суд Донецка (Ростовская область) признал ее виновной в расправе над российскими журналистами Игорем Корнелюком и Антоном Волошиным. Следствие установило, что, будучи добровольцем националистического батальона «Айдар» (признан в России террористической организацией и запрещен) в Донбассе, она передала ВСУ координаты мирных граждан, по которым были нанесены артиллерийские удары из гаубиц Д-30.

Тогда Савченко приговорили к 22 годам лишения свободы в российской колонии. Позже президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании и ее обменяли на осужденных киевским судом россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова.