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17:37, 13 ноября 2024Бывший СССР

Помилованная Путиным Савченко призвала проверить депутата-критика ВСУ

Савченко призвала проверить депутата Рады Безуглую в ответ на обвинения
Юрий Леонов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Michele Tantussi / Getty Images

Помилованная президентом России Владимиром Путиным бывший депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко призвала проверить депутата Рады Марьяну Безуглую в ответ на обвинения в свой адрес. Сообщение Савченко опубликовала на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена)

«Она [Безуглая] наносит ущерб территориальной целостности и независимости Украины», — заявила экс-депутат Рады.

Воющая в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) Савченко обратилась в Государственное бюро расследований (ГБР) Украины с просьбой проверить депутата-критика ВСУ. Она обвинила Безуглую в разглашении государственной тайны и потребовала от ГБР дать правовую оценку ее деятельности. Также бывший пилот ВСУ призвала депутата «заняться депутатской работой».

Ранее Безуглая призвала Службу безопасности Украины (СБУ) проверить деятельность Савченко на офицерской должности. По ее мнению, Савченко допустила ряд ошибок во время боев под Очеретино в ДНР, что привело к провалу обороны ВСУ.

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