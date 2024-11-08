Помилованная Путиным экс-депутат Рады Савченко оказалась в рядах теробороны ВСУ

Помилованную президентом России Владимиром Путиным бывшего депутата Верховной Рады Украины Надежду Савченко обнаружили в рядах 112-й бригады территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил украинский журналист Владимир Бойко на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Как сообщил Бойко, Савченко мобилизовалась в первые дни вооруженного конфликта с Россией и оказалась в рядах 112-й бригады теробороны ВСУ. По информации журналиста, Савченко командует одной из рот бригады, а ее сестра служит в этой же бригаде в саперном взводе. В данный момент подразделение воюет на купянском направлении в Харьковской области.

В свою очередь, депутат Рады Марьяна Безуглая призвала Службу безопасности Украины (СБУ) проверить деятельность Савченко на офицерской должности. По ее мнению, Савченко допустила ряд ошибок во время боев под Очеретино в ДНР, что привело к провалу обороны ВСУ и дальнейшему успеху российских войск на покровском направлении.

В 2016 году городской суд Донецка (Ростовская область) признал Савченко виновной в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина. Позднее ее обменяли на осужденных киевским судом россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова.