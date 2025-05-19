Российский военный в одиночку удерживал позицию в бою с ВСУ

Ефрейтор Маковей обнаружил приближение штурмовиков ВСУ и один удерживал позицию

Российский военный Дмитрий Маковей в одиночку удерживал позицию после того, как обнаружил приближение штурмовиков Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны России, передает ТАСС.

«При оборудовании позиции ефрейтор Маковей заметил приближение штурмовой группы украинских боевиков, немедленно доложил по средствам связи командиру о приближающихся диверсантах. Быстро сориентировавшись в обстановке, Дмитрий, заняв выгодную позицию для стрельбы, открыл огонь по противнику», — говорится в сообщении.

Там подчеркивается, что российский ефрейтор сковал действия украинских военных огнем и удерживал позиции до того момента, пока не прибыло подкрепление. Прибывшие на место российские военные окружили и нейтрализовали противника, а также не дали ему пройти через линию обороны.

Ранее сообщалось, что российский стрелок из группировки войск «Центр» Иван Полозин отбил рукой дрон ВСУ, чтобы спасти от атаки своих сослуживцев. Это произошло в ходе штурма Новоалександровки, вместе с бойцом было еще четверо военнослужащих.