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14:41, 19 мая 2025Силовые структуры

Российского пластического хирурга с миллионной аудиторией арестовали из-за порнографии

В Москве суд арестовал хирурга-блогера Алтуняна за распространение порно
Варвара Митина (редактор)

Фото: @dr_altunyan

Кунцевский суд Москвы арестовал пластического хирурга с миллионной аудиторией в социальных сетях Юрия Алтуняна. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Алтунян проходит обвиняемым по статье 242 УК РФ («Незаконные изготовление и оборот порнографических материалов»). Других подробностей по его делу пока нет.

У хирурга есть свой медицинский центр в Москве. Мужчина также активно ведет социальные сети, в которых делится отзывами пациентов.

Ранее в Екатеринбурге полицейские накрыли подвал для съемки порнороликов.

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