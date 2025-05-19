В МЧС заявили, что самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Казахстане

Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в степи Кызылординской области на юге Казахстана. Спасатели обнаружили воздушное судно спустя восемь часов, информирует пресс-служба МЧС республики в Telegram-канале.

«В дежурную часть МЧС поступило сообщение: в Кызылординской области самолет Ан-2, направлявшийся в сторону "Тан-Кумколь", совершил вынужденную посадку. На борту находились 3 человека», — говорится в сообщении.

Как уточняется, связь с экипажем отсутствовала, их местонахождение было неизвестно. После восьми часов поисков, глубокой ночью, пропавшие были найдены в степи. Найденный экипаж эвакуировали в ближайший поселок Теренозек, медицинская помощь им не потребовалась.

В конце апреля СМИ сообщили, что в Европе пилотам пришлось совершить экстренную посадку самолета из-за разбушевавшегося пассажира. Как уточнялось, инцидент произошел на рейсе из Цюриха в Хельсинки.

Ранее в США потерпел крушение легкомоторный самолет. Обломки воздушного судна упали на железнодорожные пути в городе Бока-Ратон.