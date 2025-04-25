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10:21, 25 апреля 2025Путешествия

Самолет совершил экстренную посадку в Европе из-за разбушевавшегося финна

Spiegel: Самолет экстренно приземлился в Берлине из-за агрессивного финна
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Bayne Stanley / ZumaPress.com / Globallookpress.com

В Европе пилотам пришлось совершить экстренную посадку самолета из-за разбушевавшегося пассажира. Об этом сообщает издание Spiegel.

Согласно информации источника, инцидент произошел на рейсе из Цюриха в Хельсинки 23 апреля. Во время перелета 42-летний гражданин Финляндии вел себя крайне агрессивно по отношению к попутчикам — он плюнул на нескольких человек, а также набросился на бортпроводника.

В связи с неадекватным поведением пассажира пилотам пришлось незапланированно приземлиться в Берлине. Там сотрудники федеральной полиции задержали пассажира и обнаружили в его крови 1,27 промилле. В итоге с нарушителя взыскали штраф в размере 2,2 тысячи евро (около 200 тысяч рублей).

В марте пассажирка авиакомпании American Airlines во время полета напала на членов экипажа и плюнула в них. Согласно материалам суда, 43-летняя Николь Пицци «запугивала, наносила удары и плевалась» в четырех бортпроводников.

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