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15:52, 19 мая 2025Культура

Шаляпин сравнил занятие сексом с походом в туалет

Певец Прохор Шаляпин призвал не разводиться из-за измен
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Persona Stars / Legion-Media

Певец и шоумен Прохор Шаляпин заявил, что измена не является причиной, из-за которой нужно рушить многолетние браки. Об этом он высказался в выпуске «Шоу Воли», доступном на Rutube.

«Если ты поймала мужа на измене, но он все равно клянется тебе в любви, но просто физиологически там сбегал... В принципе, я за то, чтобы сохранить семью, чтобы не рушить ее <…> Женщина сбегала там куда-то, мужчина — и снова вместе, все улыбаемся, ничего не было», — сказал артист.

Исполнитель подчеркнул, что не оправдывает неверность, а призывает бороться за сохранение семьи. «У нас общество делится на три категории: те, для кого секс — что-то сакральное; вторые (я) — те, для кого это как в туалет сбегать; а у третьих секса в принципе не было, но они его очень любят комментировать», — заключил он.

Ранее Прохор Шаляпин признался, что на сегодняшний день он уже является биологическим отцом.

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