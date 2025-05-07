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11:12, 7 мая 2025Культура

Шаляпин помог женщине забеременеть

Певец Прохор Шаляпин заявил, что у него есть биологический ребенок
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Певец и шоумен Прохор Шаляпин признался, что на сегодняшний день он уже является биологическим отцом. Его слова прозвучали в ходе шоу «50 хейтеров», артиста цитирует The Voice.

«Я, как донор биологического материала, отметился в одной клинике. Мы с одной барышней хотели детей, а у нее не получалось забеременеть. После определенного возрастного рубежа это сложно. Знаю точно, что биологически я уже являюсь отцом», — сказал артист, добавив, что по документам у него официально нет детей на сегодняшний день.

Ранее Прохор Шаляпин объяснил феномен популярности солистки ансамбля «Золотое кольцо» Надежды Кадышевой.

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