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00:32, 19 мая 2025Из жизни

Сотрудник американских спецслужб заявил о присутствии инопланетян на Земле

Бывший агент спецслужб США Браун рассказал об испуганном дискообразном НЛО
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Unsplash

Бывший сотрудник американских спецслужб заявил, что инопланетяне присутствуют на Земле тысячелетиями. Об этом сообщает телеканал NewsNation.

Мэтью Браун утверждает, что многие годы служил в области обеспечения национальной безопасности США. Во время беседы с ведущими подкаста Weaponized он рассказал, что имел доступ к материалам секретной программы Пентагона «Безупречное созвездие», сотрудники которой собирали видео с НЛО.

В частности, Браун заявил, что видел ролик с «испуганным НЛО». Когда его попросили объяснить, что он имеет в виду, бывший агент спецслужб заявил, что неопознанный дискообразный корабль попытался скрыться, когда на него навелась камера. «Эта штука как бы выкатилась из-под облачного слоя. Она появилась, а потом, когда оказалась почти в центре кадра, попыталась уйти от наблюдателя», — описал он запись.

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Браун сказал, что это он обнаружил данные программы «Безупречное созвездие», которая, по его словам, является «сокровищницей записей НЛО». Бывший агент заявил, что добивался публикации этих данных, но безуспешно.

Когда у Брауна спросили, что он думает по поводу НЛО, он ответил, что пришельцы находятся на Земле большую часть истории человечества. «Я думаю, они, с одной стороны, действительно настолько могущественны, как мы думаем, а с другой — нет. И я уверен, этих "их" несколько», — заявил бывший сотрудник спецслужб.

В ноябре 2024 года о существовании секретной программы «Безупречное созвездие» рассказал на слушаниях в Конгрессе США независимый журналист Майкл Шелленбергер. По его словам, она была запущена в 2017 с целью наблюдения и изучения инопланетных НЛО, а также «воссозданных инопланетных кораблей» по всему миру.

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