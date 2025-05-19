Сотрудник американских спецслужб заявил о присутствии инопланетян на Земле

Бывший агент спецслужб США Браун рассказал об испуганном дискообразном НЛО

Бывший сотрудник американских спецслужб заявил, что инопланетяне присутствуют на Земле тысячелетиями. Об этом сообщает телеканал NewsNation.

Мэтью Браун утверждает, что многие годы служил в области обеспечения национальной безопасности США. Во время беседы с ведущими подкаста Weaponized он рассказал, что имел доступ к материалам секретной программы Пентагона «Безупречное созвездие», сотрудники которой собирали видео с НЛО.

В частности, Браун заявил, что видел ролик с «испуганным НЛО». Когда его попросили объяснить, что он имеет в виду, бывший агент спецслужб заявил, что неопознанный дискообразный корабль попытался скрыться, когда на него навелась камера. «Эта штука как бы выкатилась из-под облачного слоя. Она появилась, а потом, когда оказалась почти в центре кадра, попыталась уйти от наблюдателя», — описал он запись.

Браун сказал, что это он обнаружил данные программы «Безупречное созвездие», которая, по его словам, является «сокровищницей записей НЛО». Бывший агент заявил, что добивался публикации этих данных, но безуспешно.

Когда у Брауна спросили, что он думает по поводу НЛО, он ответил, что пришельцы находятся на Земле большую часть истории человечества. «Я думаю, они, с одной стороны, действительно настолько могущественны, как мы думаем, а с другой — нет. И я уверен, этих "их" несколько», — заявил бывший сотрудник спецслужб.

В ноябре 2024 года о существовании секретной программы «Безупречное созвездие» рассказал на слушаниях в Конгрессе США независимый журналист Майкл Шелленбергер. По его словам, она была запущена в 2017 с целью наблюдения и изучения инопланетных НЛО, а также «воссозданных инопланетных кораблей» по всему миру.