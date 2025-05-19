Стало известно о продолжении наступления ВС России в Харьковской области

Марочко: ВСУ не смогли сдержать наступление ВС РФ в Харьковской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли сдержать наступление армии России в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его информации, украинские военные «продолжали безуспешные попытки сдерживания наступательных действий ВС РФ в Харьковской области». Кром того, о подобных попытках продвижения Российской армии сообщали в Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР).

Марочко также сообщил об освобождении населенного пункта Торское в ДНР. Уточняется, что это было достигнуто в результате активных действий подразделений группы войск «Запад».

Ранее стало известно, что за прошедшую неделю потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад» составили 1490 бойцов. Сообщается также о потери 12 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, 3 танков.