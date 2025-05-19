Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:39, 19 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о продолжении наступления ВС России в Харьковской области

Марочко: ВСУ не смогли сдержать наступление ВС РФ в Харьковской области
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли сдержать наступление армии России в Харьковской области. Об этом заявил подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его информации, украинские военные «продолжали безуспешные попытки сдерживания наступательных действий ВС РФ в Харьковской области». Кром того, о подобных попытках продвижения Российской армии сообщали в Донецкой народной республике (ДНР) и Луганской народной республике (ЛНР).

Марочко также сообщил об освобождении населенного пункта Торское в ДНР. Уточняется, что это было достигнуто в результате активных действий подразделений группы войск «Запад».

Ранее стало известно, что за прошедшую неделю потери ВСУ в зоне ответственности группировки «Запад» составили 1490 бойцов. Сообщается также о потери 12 боевых бронированных машин, 64 автомобиля, 3 танков.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ предприняли одну из самых массированных атак десятками штурмовиков на курское Теткино

    В ХАМАС опровергли сообщения о готовности освободить до девяти заложников

    Назван главный поставщик пива в Россию

    В России захотели снизить пенсионный возраст для одной категории населения

    Россиянин ранил из травматического оружия подростка

    В курском селе нашли более сотни противотанковых мин производства Германии

    Маск поддержал отказ Павла Дурова

    В кабмине поддержали упрощающий оформление двойной фамилии в браке законопроект

    В «Ростехе» сравнили характеристики танков Leopard и Т-90

    В Госдуме увидели пользу от отправки представителей DOGE на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости