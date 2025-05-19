Стало известно о смерти мужчины и ребенка в центре российского города

Мужчина и ребенок насмерть отравились угарным газом в центре Волгограда

Мужчина и ребенок насмерть отравились в Волгограде. Об этом сообщает издание V1.ru в Telegram.

Причиной смерти россиян стал угарный газ.

По данным канала, ЧП произошло в центре города. Позже стало известно, что речь идет о 52-летнем отце и его 14-летнем сыне. Предположительно, причиной случившегося стала неправильная эксплуатация газового водонагревателя.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье угарным газом отравились трое пенсионеров. Они пытались согреться от камина во время отключения света, однако забыли открыть заслонку. Россиян без признаков жизни нашли на кухне перед накрытым столом.