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12:54, 19 мая 2025Россия

Стало известно о смерти мужчины и ребенка в центре российского города

Мужчина и ребенок насмерть отравились угарным газом в центре Волгограда
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Мужчина и ребенок насмерть отравились в Волгограде. Об этом сообщает издание V1.ru в Telegram.

Причиной смерти россиян стал угарный газ.

По данным канала, ЧП произошло в центре города. Позже стало известно, что речь идет о 52-летнем отце и его 14-летнем сыне. Предположительно, причиной случившегося стала неправильная эксплуатация газового водонагревателя.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Подмосковье угарным газом отравились трое пенсионеров. Они пытались согреться от камина во время отключения света, однако забыли открыть заслонку. Россиян без признаков жизни нашли на кухне перед накрытым столом.

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