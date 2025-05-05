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10:52, 5 мая 2025Россия

На кухне дома в Подмосковье после отключения света нашли мертвыми троих пенсионеров

На кухне дома в подмосковном Хотькове нашли мертвыми троих пенсионеров
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ГСУ СК России по Московской области

В подмосковном городе Хотьково на кухне частного дома нашли мертвыми троих пенсионеров. Об этом пишет Mash в Telegram.

Как стало известно изданию со слов соседей, супруги 63 и 67 лет и 96-летняя женщина приехали в дом 30 апреля и с тех пор не выходили на связь. Россиян без признаков жизни обнаружили 4 мая на кухне за столом, на котором стояли картошка, грибы и килька.

Согласно одной из версий, пенсионеры пытались согреться от камина во время отключения света, однако забыли открыть заслонку и отравились угарным газом. Кроме того, следователи рассматривают вероятность отравления продуктами.

Ранее в Ставропольском крае угарным газом отравилась семья из четырех человек, в том числе двое детей в возрасте трех лет и четырех месяцев. Спасти россиян не удалось.

Похожий случай произошел в марте в Башкирии. Там угарным газом отравились мать с пятью детьми. Отец несовершеннолетних, а также еще один ребенок, не пострадали.

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