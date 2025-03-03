В российском регионе мать с пятью детьми отравились угарным газом

В Башкирии мать с пятью детьми отравились угарным газом, их госпитализировали

В поселке Приютово в Башкирии мать с пятью детьми отравились угарным газом. Об этом сообщила республиканская прокуратура в Telegram-канале.

По предварительным данным, газом отравились дети в возрасте от одного года до девяти лет. Отец несовершеннолетних, а также еще один ребенок, не пострадали. Отравившихся газом госпитализировали, им оказывается необходимая помощь.

После случившегося прокуратура начала проверку. «В ходе надзорных мероприятий Белебеевская межрайонная прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, даст оценку деятельности ресурсоснабжающей организации», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее жительница Санкт-Петербурга с восьмилетней дочерью оказались в больнице из-за неисправности газовой колонки. Накануне вечером девочка почувствовала себя плохо, пожаловалась на сильное головокружение и общее недомогание, в больнице школьницу поместили в реанимацию.