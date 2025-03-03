Россиянка с восьмилетней дочерью оказались в больнице из-за газовой колонки

Петербурженка с дочерью оказались в больнице из-за неисправности газовой колонки

Жительница Санкт-Петербурга с восьмилетней дочерью оказались в больнице из-за неисправности газовой колонки. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным российского издания, россиянку с ребенком забрали из квартиры на Среднеохтинском проспекте.

Удалось установить, что накануне вечером девочка почувствовала себя плохо, пожаловалась на сильное головокружение и общее недомогание. У родительницы имелись аналогичные признаки. В больнице школьницу поместили в реанимацию.

Оперативные службы полностью перекрыли газ во всех квартирах. Сотрудники правоохранительных органов организовали проверку.

Ранее стало известно, что главу Ртищевского района Саратовской области Александра Жуковского и его семью госпитализировали из-за отравления угарным газом.

Тогда представители Минздрава российского региона сочли удовлетворительным состояние чиновника и его семьи.