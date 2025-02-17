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15:04, 17 февраля 2025Россия

Российский чиновник оказался в больнице вместе с женой и ребенком

Глава района Саратовской области Жуковский попал в больницу с отравлением газом
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Главу Ртищевского района Саратовской области Александра Жуковского и его семью госпитализировали из-за отравления угарным газом. Об этом сообщили в органах власти российского региона, передает ТАСС.

«Госпитализирован глава Ртищевского района вместе с женой и ребенком», — сообщил собеседник агентства.

Минздрав российского региона назвал удовлетворительным состояние чиновника и его семьи. Как заверили в ведомстве, медицинская помощь им оказывается в полном объеме. В управлении СК по региону же уточнили, что пострадавших доставили в больницу из частного дома на улице Льва Толстого в Ртищеве. После случившегося правоохранительные органы начали проверку.

В декабре 2024 года замглавы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко получил несовместимые с жизнью травмы при подрыве автомобиля на мине в приграничном регионе. Президент России Владимир Путин наградил чиновника медалью «За отвагу» посмертно.

ЖЗЛ
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