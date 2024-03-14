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21:37, 14 марта 2024Россия

Путин наградил посмертно погибшего замглавы района Белгородской области

Путин наградил посмертно замглавы района Белгородской области Игоря Бородаенко

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент Владимир Путин наградил посмертно медалью «За отвагу» замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, погибшего в декабре прошлого года. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга», — говорится, в частности, в тексте указа.

В середине декабря автомобиль, в котором находился Бородаенко, подорвался на мине. Чиновник скончался в больнице на следующий день.

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      Марина Совина
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