Путин наградил посмертно погибшего замглавы района Белгородской области

Путин наградил посмертно замглавы района Белгородской области Игоря Бородаенко

Президент Владимир Путин наградил посмертно медалью «За отвагу» замглавы Краснояружского района Белгородской области Игоря Бородаенко, погибшего в декабре прошлого года. Указ о награждении опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга», — говорится, в частности, в тексте указа.

В середине декабря автомобиль, в котором находился Бородаенко, подорвался на мине. Чиновник скончался в больнице на следующий день.