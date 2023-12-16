Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:30, 16 декабря 2023Россия

Умер подорвавшийся на мине замглавы района Белгородской области

Гладков: погиб подорвавшийся на мине белгородский чиновник Игорь Бородаенко

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Подорвавшийся на мине заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко скончался в больнице. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, мужчина умер в больнице, врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Гладков выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказывать ей необходимую помощь.

Инцидент произошел в Краснояружском районе. Машина, в которой находились мирные жители, подорвалась на мине. В результате пострадали три человека.

Среди пострадавших — глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. Она получила перелом стопы, а также ранение мягких тканей головы и была экстренно прооперирована. Водитель автомобиля Нуриддин Агалиев в настоящее время находится под наблюдением врачей.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Будет жестко пресекаться» Путин предупредил о последствиях вмешательства извне в избирательную кампанию

      В подконтрольном Украине Херсоне повредили админздание

      Умер подорвавшийся на мине замглавы района Белгородской области

      Равные меры поддержки участникам СВО предложили закрепить законодательно

      Украинский фонд уличили в спонсировании террористической организации

      Испания потеряла почти два миллиарда евро из-за российских туристов

      Вторая ракетка мира показала фото в купальнике

      Российские Деды Морозы стали больше зарабатывать

      В США высказались об отправленном в Киев генерале

      В Германии подняли вопрос о санкциях против России в сфере удобрений

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости