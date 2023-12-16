Умер подорвавшийся на мине замглавы района Белгородской области

Гладков: погиб подорвавшийся на мине белгородский чиновник Игорь Бородаенко

Подорвавшийся на мине заместитель главы Краснояружского района Белгородской области Игорь Бородаенко скончался в больнице. Об этом в Telegram сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, мужчина умер в больнице, врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Гладков выразил соболезнования семье погибшего и пообещал оказывать ей необходимую помощь.

Инцидент произошел в Краснояружском районе. Машина, в которой находились мирные жители, подорвалась на мине. В результате пострадали три человека.

Среди пострадавших — глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. Она получила перелом стопы, а также ранение мягких тканей головы и была экстренно прооперирована. Водитель автомобиля Нуриддин Агалиев в настоящее время находится под наблюдением врачей.