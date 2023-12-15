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14:25, 15 декабря 2023Россия

Белгородский губернатор рассказал о пострадавших при подрыве на мине чиновниках

Состояние одного из подорвавшихся на мине белгородских чиновников тяжелое

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков навестил в больнице пострадавших при подрыве на мине жителей региона. Об этом он сообщил в Telegram.

Состояние одного из россиян, раненных при подрыве на мине — замглавы администрации Краснояружского района Игоря Бородаенко, — остается тяжелым, сказал глава региона. Чиновник находится в реанимации, врачи собрали консилиум, пояснил он.

Глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко, которая также пострадала при подрыве на мине, в удовлетворительном состоянии, продолжил губернатор. Женщина получила перелом стопы, а также ранение мягких тканей головы и была экстренно прооперирована, уточнил Гладков.

Еще один пострадавший — водитель Нуриддин Агалиев — находится под наблюдением врачей, в оперативном вмешательстве он не нуждается, добавил глава Белгородской области.

Автомобиль с находившимися в нем людьми подорвался на мине в Краснояружском районе Белгородской области 13 декабря. Гладков сообщил о троих пострадавших, одному из которых частично ампутировали нижние конечности. Краснояружский район граничит с территорией Украины.

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      Алан Босиков
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