Следователи выдвинули версии смертельного отравления семьи в Подмосковье

СК: Семья на даче в Подмосковье могла отравиться едой или продуктами горения

Начало событий в новости На кухне дома в Подмосковье после отключения света нашли мертвыми троих пенсионеров

Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения на даче в Московской области семьи без признаков жизни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ. Рассматриваются версии отравления троих человек едой или продуктами горения при работе отопительной системы дома. Следователь назначил судебно-медицинскую экспертизу для установления причин летального исхода.

В частном доме 4 мая в СНТ «Русь» были обнаружены бездыханными супруги в возрасте 67 и 63 лет, вместе с которыми находилась 96-летняя мать женщины. Их нашли на кухне за столом, на котором стояли картошка, грибы и килька. Они приехали на дачу 30 апреля и с тех пор не выходили на связь.