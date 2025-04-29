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23:18, 28 апреля 2025Россия

Трое российский военных пострадали в Белгородской области при детонации БПЛА ВСУ

Гладков: трое бойцов РФ пострадали в селе Новая Таволжанка при взрыве БПЛА ВСУ
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Взрыв беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) ранил троих российских военных подразделения «Орлан». Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В селе Новая Таволжанка от детонации дрона ВСУ трое наших бойцов получили минно-взрывные травмы и баротравмы», — говорится в сообщении. Уточняется, что бригады скорой помощи доставили их в городскую больницу №2.

Медики оказали пострадавшим военнослужащим всю необходимую помощь. Они будут лечиться амбулаторно, добавил Гладков.

27 апреля украинский БПЛА атаковал автомобиль в этом же селе. Тогда пострадал мирный житель.

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