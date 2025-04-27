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17:35, 27 апреля 2025Россия

Гладков сообщил о ранении человека в Белгородской области

Гладков: Мирный житель ранен после атаки беспилотника в Белгородской области
Ольга Коровина

Фото: Stringer / news.ru / Globallookpress.com

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ранении мирного жителя в результате атаки беспилотника в селе Новая Таволжанка. Об этом он написал в личном Telegram-канале.

По словам Гладкова, украинский беспилотник атаковал автомобиль, который принадлежит сельскохозяйственному предприятию. Раненого водителя доставили в больницу, где медики оказали ему необходимую помощь. Глава региона сообщил, что мужчина продолжит лечение амбулаторно.

26 апреля сообщалось, что за сутки Белгородскую область атаковали 140 дронов, под удар попали 13 муниципалитетов. Жертвами атаки стали два человека, пятеро пострадали. В том числе два беспилотника самолетного типа были направлены в сам Белгород, где обошлось без пострадавших и повреждений.

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