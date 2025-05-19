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16:11, 19 мая 2025Экономика

Стармер и фон дер Ляйен договорились об устранении последствий Брексита

Великобритания заключила с ЕС соглашения в сфере обороны, торговли и ловли рыбы
Дмитрий Воронин

Фото: Carl Court / Pool / Reuters

Великобритания и Евросоюз достигли соглашения об углублении партнерства, которое принесет экономике королевства не менее 12 миллиардов долларов к 2040 году и поможет устранить негативные последствия Брексита. Об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьер-министра Кира Стармера, которое цитирует ТАСС.

В понедельник он встретился в Лондоне с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими высокопоставленными еврочиновниками на первом после выхода Великобритании из ЕС двустороннем саммите.

По словам главы правительства, договоренности, включающие новый пакт о сотрудничестве в области обороны и безопасности, отмену проверок поставляемой продукции и сделку по рыболовству, которая продлевает на 12 лет доступ европейских рыбаков в британские территориальные воды, позволят устранить бюрократические препятствия, стимулировать рост британской экономики и восстановить отношения с Брюсселем.

В начале 2024 года аналитики банка Goldman Sachs подсчитали, что реальные экономические потери страны от Брексита составили от четырех до восьми процентов ВВП. При этом указывалось, что сложно отделить влияние одного экономического события от других, включая пандемию коронавируса и энергетический кризис 2022 года.

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