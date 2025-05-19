Степашин назвал срок завершения активной фазы украинского конфликта

Степашин: Активная фаза конфликта на Украине закончится в 2025 году

Активная фаза конфликта на Украине, вероятно, закончится в 2025 году. Такой срок назвал бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью «Аргументам и фактам».

«Я очень рассчитываю на то, что в 2025 году активная фаза закончится. К этому все и идет», — сказал Степашин.

Бывший премьер-министр отметил, что урегулированию конфликта может способствовать личная встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По его словам, без поддержки Вашингтона украинский конфликт завершится в течение двух-трех месяцев.

Ранее Степашин заявил, что присоединение к СССР Западной Украины вместе со Львовом и Бессарабии было ошибкой. По его словам, Польша бы относилась к России по-другому, если бы получила Западную Украину и намучилась бы с бандеровцами.