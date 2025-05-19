Степашин назвал условие иного отношения Польши к России

Степашин назвал ошибкой присоединение Западной Украины и Бессарабии к СССР

Присоединение к СССР Западной Украины вместе со Львовом и Бессарабии было ошибкой. Об этом заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью «Аргументам и фактам».

По его словам, Польша бы относилась к России по-другому, если бы получила Западную Украину и Львов. При таких условиях Варшава бы намучилась с бандеровцами, подчеркнул Степашин.

«Полицаев, карателей немцы набирали именно оттуда. Кто сжигал Хатынь? Не гитлеровцы, а именно западенцы. Кто убил Николая Николаевича Кузнецова, нашего великого разведчика? Тоже они. Последнего бандеровца мы словили только в 1960-м. А в 1963-м Хрущев взял и всех их амнистировал», — подчеркнул Степашин.

Ранее в Польше захотели разорвать контакты с Украиной. По словам главы фонда «Волынь помним» Катажины Соколовской, партнерские отношения с Киевом невозможны, поскольку он «строит свою идентичность на преступной идеологии бандеровцев».