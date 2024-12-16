Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:13, 16 декабря 2024Мир

В Польше захотели разорвать контакты с Украиной

В Польше призвали разорвать контакты с Украиной из-за споров по Волынской резне
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ben Kupke / Unsplash

Польше следует прекратить контакты с Украиной и возобновить их только после эксгумации останков жертв Волынской резни. Об этом говорится в открытом письме главы фонда «Волынь помним» Катажины Соколовской к польским властям, которое публикует Myśl Polska.

По ее словам, партнерские отношения с Киевом невозможны, поскольку он «строит свою идентичность на преступной идеологии бандеровцев». «Ни в коем случае не может быть и речи о дружбе там, где убийцы и организаторы геноцида водружены на пьедесталы», — подчеркнула глава организации.

Она призвала Украину признать Волынскую резню геноцидом, наказать виновных в этой трагедии и отречься от бандеровской идеологии.

В ноябре стало известно, что власти Украины пообещали Польше разрешить эксгумацию останков жертв Волынской резни. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, Украина заявила, что нет никаких препятствий для проведения соответствующих поисковых работ и эксгумаций польскими и украинскими структурами.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Уголовную статью о крушении танкера в Черном море изменили. В чем предстоит разобраться следователям?

      В США рассказали о грозящей ВСУ крупной неудаче

      В Польше захотели разорвать контакты с Украиной

      В Британии рассказали об отправленных в Москву самолетах Асада с деньгами

      Германию предупредили о приближающейся к точке невозврата экономике

      Врач раскрыл неожиданную опасность проблем с зубами

      Врач предупредила об опасности искусственной елки

      Сбивший десятки дронов зенитчик раскрыл особенности вражеских БПЛА

      Глава правящей южнокорейской партии подал в отставку

      Россиянин побывал в польской столовой и описал увиденное словами «нам поляков не понять»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше