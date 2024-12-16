В Польше захотели разорвать контакты с Украиной

В Польше призвали разорвать контакты с Украиной из-за споров по Волынской резне

Польше следует прекратить контакты с Украиной и возобновить их только после эксгумации останков жертв Волынской резни. Об этом говорится в открытом письме главы фонда «Волынь помним» Катажины Соколовской к польским властям, которое публикует Myśl Polska.

По ее словам, партнерские отношения с Киевом невозможны, поскольку он «строит свою идентичность на преступной идеологии бандеровцев». «Ни в коем случае не может быть и речи о дружбе там, где убийцы и организаторы геноцида водружены на пьедесталы», — подчеркнула глава организации.

Она призвала Украину признать Волынскую резню геноцидом, наказать виновных в этой трагедии и отречься от бандеровской идеологии.

В ноябре стало известно, что власти Украины пообещали Польше разрешить эксгумацию останков жертв Волынской резни. По словам главы МИД Польши Радослава Сикорского, Украина заявила, что нет никаких препятствий для проведения соответствующих поисковых работ и эксгумаций польскими и украинскими структурами.