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22:17, 26 ноября 2024Бывший СССР

Украина пообещала Польше разрешить эксгумацию жертв Волынской резни

МИД Польши: Киев пообещал Варшаве разрешить эксгумацию жертв Волынской резни
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Власти Украины пообещали Польше разрешить эксгумацию останков жертв Волынской резни. Об этом сообщил глава МИД Польши Радослав Сикорский, передает ТАСС.

По его словам, Украина заявила, что нет никаких препятствий для проведения государственными институтами Польши и частными субъектами при взаимодействии с компетентными украинскими структурами поисковых работ и эксгумаций.

Андрей Сибига в ходе переговоров с Сикорским также отметил, что обе стороны прорабатывают аспекты будущих работ по поиску и эксгумации жертв Волынской резни на уровне рабочих групп.

В октябре глава польского Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша имеет право поставить перед Украиной условие эксгумировать жертв Волынской резни для начала процедуры вступления в Евросоюз. Также он пообещал, что возглавляемая им Польская народная партия будет блокировать вступление Киева в ЕС до решения вопроса даже в том случае, если все страны объединения дадут согласие.

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