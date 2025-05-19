Американский лидер Дональд Трамп остановит военную поддержку Украины, если Россия согласится на мирную сделку. Такое условие для прекращения помощи Киеву назвал бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью aif.ru.
«Просто так руки Трамп не умоет. И потом, он не вечен. Глубинное государство в США очень сильно, если что, оно и убить своего президента может — первый раз, что ли?» — рассуждает российский экс-премьер.
По его словам, мир изменился. Так, Европы как субъекта мировой политики больше нет. «И это тоже дает надежду на завершение конфликта», — подчеркнул Степашин.
Ранее британский военный эксперт Майкл Кларк выразил мнение, что исход мирных переговоров по украинскому кризису может привести к разделу республики президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Аналитик считает, что Киев оказался в «невыносимой позиции», где все важные вопросы решаются через его голову.