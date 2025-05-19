Степашин: Трамп остановит военную помощь Киеву при условии согласия РФ на сделку

Американский лидер Дональд Трамп остановит военную поддержку Украины, если Россия согласится на мирную сделку. Такое условие для прекращения помощи Киеву назвал бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью aif.ru.

«Просто так руки Трамп не умоет. И потом, он не вечен. Глубинное государство в США очень сильно, если что, оно и убить своего президента может — первый раз, что ли?» — рассуждает российский экс-премьер.

По его словам, мир изменился. Так, Европы как субъекта мировой политики больше нет. «И это тоже дает надежду на завершение конфликта», — подчеркнул Степашин.

Ранее британский военный эксперт Майкл Кларк выразил мнение, что исход мирных переговоров по украинскому кризису может привести к разделу республики президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Аналитик считает, что Киев оказался в «невыносимой позиции», где все важные вопросы решаются через его голову.