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03:30, 19 мая 2025Россия

Степашин назвал условие для остановки Трампом военной поддержки Украины

Степашин: Трамп остановит военную помощь Киеву при условии согласия РФ на сделку
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп остановит военную поддержку Украины, если Россия согласится на мирную сделку. Такое условие для прекращения помощи Киеву назвал бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин в интервью aif.ru.

«Просто так руки Трамп не умоет. И потом, он не вечен. Глубинное государство в США очень сильно, если что, оно и убить своего президента может — первый раз, что ли?» — рассуждает российский экс-премьер.

По его словам, мир изменился. Так, Европы как субъекта мировой политики больше нет. «И это тоже дает надежду на завершение конфликта», — подчеркнул Степашин.

Ранее британский военный эксперт Майкл Кларк выразил мнение, что исход мирных переговоров по украинскому кризису может привести к разделу республики президентом РФ Владимиром Путиным и главой Белого дома Дональдом Трампом. Аналитик считает, что Киев оказался в «невыносимой позиции», где все важные вопросы решаются через его голову.

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