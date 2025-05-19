Стоимость одного ингредиента шоколада и мороженого достигла рекорда

РИА Новости: Цена кокосового масла достигла в апреле рекордных $2483 за тонну

Мировые цены на кокосовое масло, часто используемое в качестве ингредиента при производстве сладостей, подскочили в апреле до рекордных 2483 долларов за тонну, увеличившись к марту на 5,4 процента. Об этом со ссылкой на данные Всемирного банка сообщает РИА Новости.

Как напоминает агентство, еще в феврале стоимость тонны продукта находилась ниже отметки в 2000 долларов за тонну. Таким образом, за два месяца она выросла почти на четверть.

Кокосовое масло, в частности, применяют для изготовления кондитерских изделий, например, шоколада, мороженого и печенья. Также его используют для жарки чипсов и попкорна.

В мире активно дорожают и другие составляющие производства кондитерских изделий. Так, какао-бобы в апреле прибавили в цене 12,5 процента, а в мае — еще около 25 процентов. До этого, в 2024-м, цены на них почти утроились, что заставило мировых производителей сладостей заняться поиском альтернатив натуральным ингредиентам.

