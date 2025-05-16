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18:52, 16 мая 2025Экономика

Мировые цены на какао-бобы подскочили

Мировые цены на какао-бобы выросли 16 мая почти на 7 %
Дмитрий Воронин

Фото: Unsplash

Биржевые цены на какао-бобы поднимались в пятницу выше 11 тысяч долларов за тонну впервые с начала февраля. Об этом свидетельствуют данные торгов.

На момент написания материала стоимость тонны какао-бобов подскочила на 6,85 процента, примерно до 10,96 тысячи долларов, хотя до этого корректировалась в районе 10,85 тысячи.

В начале года цена этого ставшего дефицитным сырья снижалась, а вот в апреле опять перешла к росту, прибавив 12,5 процента. В мае какао-бобы подорожали еще почти на четверть.

На фоне перебоев из-за непогоды и болезни деревьев какао-бобы в 2024 году стали самым подорожавшим в мире товаром — цены на него почти утроились.

Не выдерживая таких темпов роста цен, мировые производители сладостей, на которых дополнительное давление оказывают требования в области устойчивого развития, занялись поиском альтернатив натуральным ингредиентам. В частности, производитель печенья Oreo инвестирует в стартап, работающий над выпуском искусственного «клеточного какао».

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