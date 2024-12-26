Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:24, 26 декабря 2024Экономика

Производители сладостей создадут замену какао из-за роста цен

FT: производитель Oreo инвестирует в выпуск «клеточного какао» из-за роста цен
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Мировые производители сладостей занялись поиском искусственных альтернатив натуральным ингредиентам, таким как какао и подсластители. Главной причиной стало увеличение цен на сырье, пишет Financial Times.

Другим важным аспектом издание называет чрезмерное давление в области устойчивого развития. На фоне таких сложностей западные компании вкладывают все больше средств в создание альтернативных ингредиентов для сладостей, подчеркивается в публикации.

Производящая печенье Oreo компания Mondelez International сейчас инвестирует в стартап Celleste Bio по выпуску искусственного «клеточного какао». Британская Tate&Lyle вместе с BioHarvest Sciences намерена создать подсластители на основе молекул растительного происхождения.

Часть производителей из-за сложившихся условий просто покидает рынок. Так поступила шоколадная фабрика в Австрии, c XIX века выпускавшая конфеты в честь композитора Моцарта.

В декабре стало известно, что биржевые цены на какао поднялись выше 12 тысяч долларов за тонну, что стало историческим максимумом. Участники рынка признались, что опасаются дальнейшего дефицита сырья. Причиной проблем стала засуха в Гане и Кот-д'Ивуаре — крупнейших поставщиках какао-бобов на мировые рынки.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы поможем по украинскому вопросу». Лавров рассказал о тайных попытках Франции помирить Москву и Киев

      Центробанк Турции снизил учетную ставку впервые почти за два года

      Популярности акций Tesla стал угрожать опасный конкурент

      Проход судов через Босфор временно перекрыли из-за танкера из России

      В МВД раскрыли число попыток поджогов и подрывов по указаниям мошенников за неделю

      Раскрыты обостряющиеся после новогодних праздников болезни

      Вор украл младенца Иисуса из вертепа и вернул его с извинительной запиской

      Министра сельского хозяйства Бурятии заподозрили в превышении должностных полномочий

      В России осудили мужчину за мошенничество при строительстве многоквартирных домов

      Хлои Кардашьян подарила сестре украшенный стразами скутер для инвалидов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше