Производители сладостей создадут замену какао из-за роста цен

FT: производитель Oreo инвестирует в выпуск «клеточного какао» из-за роста цен

Мировые производители сладостей занялись поиском искусственных альтернатив натуральным ингредиентам, таким как какао и подсластители. Главной причиной стало увеличение цен на сырье, пишет Financial Times.

Другим важным аспектом издание называет чрезмерное давление в области устойчивого развития. На фоне таких сложностей западные компании вкладывают все больше средств в создание альтернативных ингредиентов для сладостей, подчеркивается в публикации.

Производящая печенье Oreo компания Mondelez International сейчас инвестирует в стартап Celleste Bio по выпуску искусственного «клеточного какао». Британская Tate&Lyle вместе с BioHarvest Sciences намерена создать подсластители на основе молекул растительного происхождения.

Часть производителей из-за сложившихся условий просто покидает рынок. Так поступила шоколадная фабрика в Австрии, c XIX века выпускавшая конфеты в честь композитора Моцарта.

В декабре стало известно, что биржевые цены на какао поднялись выше 12 тысяч долларов за тонну, что стало историческим максимумом. Участники рынка признались, что опасаются дальнейшего дефицита сырья. Причиной проблем стала засуха в Гане и Кот-д'Ивуаре — крупнейших поставщиках какао-бобов на мировые рынки.