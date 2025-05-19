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12:44, 19 мая 2025Бывший СССР

Связь переговоров и атак ВСУ на Курскую область объяснили

Онуфриенко: Атаками на Курскую область Киев хочет усилить переговорные позиции
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Атаками на Курскую область украинские власти хотят усилить свои переговорные позиции в диалоге с Россией. Об этом газете «Взгляд» заявил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

«Киев таким образом пытается усилить свои переговорные позиции. Но это нужно скорее для придания уверенности самой украинской делегации, поскольку ни российскую, ни американскую сторону "наступы" ВСУ [Вооруженных сил Украины] не впечатляют», — сказал он.

Эксперт отметил, что таким образом Киев также хочет воздействовать на западных лидеров, чтобы они возобновили прежние объемы поставок вооружений. По его словам, во время вторжения украинских войск в Курскую область Франция во главе с президентом Эммануэлем Макроном поставляла им вооружения, а нынешний канцлер ФРГ Фридрих Мерц обещал передать Украине ракеты Taurus, однако после поражения ВСУ они изменили свою позицию.

Ранее ВСУ предприняли одну из самых массированных атак с участием десятков штурмовиков на населенный пункт Теткино в Курской области. Они попытались прорваться на территорию России при помощи двух бронемашин, квадроциклов и машин разминирования.

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