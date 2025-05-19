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11:56, 19 мая 2025Интернет и СМИ

Телеведущую Лазареву попросили проверить на пропаганду ЛГБТ

Shot: «Сорок сороков» призвали прокуратуру проверить Лазареву на пропаганду ЛГБТ
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Телеведущую Татьяну Лазареву (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в реестр экстремистов и террористов Росфинмониторинга) попросили проверить на пропаганду ЛГБТ (международное движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено). Об этом сообщает Shot в Telegram.

Отмечается, что общественное движение «Сорок сороков» попросили прокуратуру Москвы проверить видео ведущей в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), в котором Лазарева на фоне украинского флага призвала подписчиков финансово поддержать ЛГБТ-фестиваль. Общественники призвали проверить ее на пропаганду запрещенного движения и финансирования экстремистской деятельности.

Кроме того, сообщает Shot, в России у Лазаревой осталось две компании — «Мир ежедневников», занимающаяся продажей рекламы, и «Кванта Принт», предоставляющая полиграфические услуги. «Сорок сороков» попросили прокуратуру определить, насколько законна работа этих фирм в России.

Ранее Лазарева призналась, что, живя в России, садилась за руль в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, телеведущая заявила, что она давала взятки правоохранителям.

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