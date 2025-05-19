Трамп потребовал начать расследование выплат знаменитостям от штаба Харрис

Президент США Дональд Трамп потребовал начать расследование в отношении бывшего вице-президента и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалы Харрис, обвинив ее штаб в «незаконных выплатах» знаменитостям. Об этом он сообщил в своем аккаунте социальной сети Truth Social.

«Сколько денег Харрис заплатила Брюсу Спрингстину за его плохое выступление во время президентской кампании [2024 года]? И почему он вообще принял их, если он такой поклонник Камалы? А что с Бейонсе? И сколько денег пошло Опре и Боно? Я собираюсь призвать к серьезному расследованию этого дела. ЭТО НЕЗАКОННО!», — возмутился глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что закон США запрещает кандидатам на государственные должности платить за свою поддержку, в то время, как Харрис якобы сделала это, воспользовавшись «очень дорогим и отчаянным способом искусственно нарастить свою немногочисленную аудиторию». Также он назвал поддержавших Харрис знаменитостей «непатриотичными артистами», обвинив их в попытке «нажиться на сломанной американской системе».

7 ноября профессор искусств Нью-Йоркского университета Лоуренс Маслон заявил, что поддержка целого ряда влиятельных знаменитостей не спасла Харрис от поражения на президентских выборах США. По его словам, простые американцы понимают, что звездам нет необходимости беспокоиться о стоимости бензина или яиц, так что их политические заявления не так важны.

