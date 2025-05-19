Трамп устал от Украины

Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Трамп устал от переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп устал от переговоров по урегулированию конфликта на Украине и разочарован действиями российской и украинской сторон. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт в ходе брифинга, трансляцию которого вел телеканал CNBC.

«Президент Трамп устал и разочарован позициями обеих сторон этого конфликта. Президент, его команда приложили огромные усилия, чтобы разрешить этот кризис, за начало который несет ответственность предыдущая администрация США, проявившая слабость и некомпетентность», — объяснила представитель Белого дома.

Левитт не уточнила, какие конкретно темы Трамп будет обсуждать в телефоном разговоре с президентом России Владимиром Путиным, который состоится 19 мая в 17:00, однако подчеркнула, что американский лидер «делает все возможное со своей стороны», чтобы помочь разрешить украинский конфликт.

Ранее Левитт заявила, что Трамп работает сверхурочно и так быстро, как может, чтобы завершить украинский кризис и конфликт в секторе Газа.